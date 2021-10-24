Trabzon Off-Road Kulübünün ev sahipliğinde Yaylacık Mahallesi dolgu alanında düzenlenen yarışlara, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 32 araç katıldı.

S2, S3 ve S4 klasmanlarında 3 tur üzerinden yapılan yarışmada katılımcılar, 5,7 kilometre uzunluğundaki Şehit Yüzbaşı Burak Gençcelep etabını en iyi sürede tamamlamak için mücadele verdi.

Zorlu parkurda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazılarının ise çarpışarak takla attığı gözlendi.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmada, S2 kategorisinde Mehmet Fatih Kaya, S3 kategorisinde Cafer Ertan, S4 kategorisinde ise Gürsel Akın birinci oldu.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yarışları, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar ve Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez de izledi.