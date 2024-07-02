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Spor
TRT Haber 02.07.2024 05:09

Bizim çocuklar çeyrek final için sahada

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Bizim çocuklar çeyrek final için sahada
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalmak için sahaya çıkacak.

Ay yıldızlılar, son 16 turu mücadelesinde Avusturya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak ikinci sırada tamamladı.

Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

A Milli Futbol Takımımızda sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu maçta forma giyemeyecek.

10 oyuncu kart sınırında

Avusturya'da ise cezalı Patrick Wimmer, takımındaki yerini alamayacak. Ay yıldızlılarda, 10 futbolcu da sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile tarihinde 18'inci kez karşı karşıya gelecek. Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet aldı. 1 mücadele ise berabere bitti. Ay yıldızlıların 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.

A Milli Futbol Takımımız, rakibi ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı. Hazırlık karşılaşmasını, Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Leipzig'de oynanacak maçı, Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek. Saat 22.00'de başlayacak mücadele, TRT 1 ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak.

Turu geçen ekip, Hollanda - Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek finalde karşılaşacak.

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