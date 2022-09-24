Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 21:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası sahibini buldu
[Fotograf: AA]
Binicilikte Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nı "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen kazandı.
Başkent Binicilik Kulübünün ev sahipliği yaptığı özel unvan engel atlama yarışmalarından Genelkurmay Başkanlığı Kupası gerçekleştirildi.
Genelkurmay Başkanlığı Kupası'nda "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen birinci oldu. Uğur Yılmaz, "Goldplay" adlı atıyla da ikinci sırayı alırken, "Cantaire O" isimli atıyla Hasan Şentürk üçüncülüğü elde etti.
Engel atlama yarışmalarının son gününde yarın TBMM Kupası sahibini bulacak.
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