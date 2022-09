UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki son maçında yarın deplasmanda Faroe Adaları'na konuk olacak.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Stefan Kuntz ve futbolculardan İrfan Can Kahveci, maçın oynanacağı Torsvollur Stadyumu'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz, yaşanan sakatlıkların ardından yeni yüzlerin takıma dahil olduğunu belirttti.

"Burada Faroe Adaları Teknik Direktörü Teknik Direktörü bizim takımımızla ilgili gelişmelerden haberdar olmuş. Savunma oyuncularımızla ilgili yaşadığımız sakatlık problemini biliyor, bunu görmüş. Bununla ilgili değerlendirmesini mutlaka yapmıştır. Bugünkü antrenmanda Ozan'ın bizimle olup, olmayacağını göreceğiz. Yeni oyuncularımız var aramızda. Cenk geldi, daha önce bizimle birlikte olmuştu. Ravil bizim için yeni. Ümit Milli Takım'da oynadığı için de bizim nasıl oynadığımızı biliyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Haziran ayındaki maçlarla karşılaştırdığımız zaman sakatların tamamı neredeyse 11'e yaklaştı. Ama bunun bize etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yarın iyi bir oyun çıkartarak amacımıza ulaşmak ve iyi bir galibiyet almak istiyoruz. Genel değerlendirme konusunu da yarın maçtan sonra yapmak istiyorum. Bu maçı da hesaba katarak değerlendirme yapmak daha doğru olacak."

"Yüzümüze yumruğu yedik nakavt olmadık"

Kuntz, 3 noktada mükemmel olmadıklarını ve takıma bunu yapılan toplantılarda aktardıkların söyledi.

"Aslında ilginç tabi birkaç gün geriye gidiyorsunuz. Daha da geriye gitseniz daha olumlu şeyler göreceksiniz. Siz daha farklı bir skorun olduğu güne gitmeyi tercih ettiniz. Anlık karar veriyoruz. Vermiş olduğumuz kararlarda en iyisini verdiğimizi düşünüyoruz. Aynaya bakıyoruz. Ben de teknik ekipteki arkadaşlarım da öyle. Daha iyi mümkün değil diyoruz. Maçtan sonra da söylediğim gibi bu aldığımız skor, boks maçı benzetmesi yapacak olursak yüzümüze yumruğu yedik, nakavt olmadık. Oyuncularımızla bir kez daha analiz yaptık. 3 noktada mükemmel olmadığımızı söyledik. Bu noktada Lüksemburg maçını kapatıp, bu konuyu önümüzdeki karşılaşmaya odaklanmak istiyorum."

"Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum"

Alman teknik adam, yarın sahadan iyi bir skorla ayrılacaklarını ifade etti.

"Lüksemburg karşılaşmasıyla ilgili soruları tabii ki soracaksınız. Ben eleştiriye açığım zaten. Ben orada şaka yaptım. Maçtaki şartları anlatalım. Ozan maçtan birkaç saat önce oynayamayacağını belirtti. Merih maçtan bir gün önce oynayamayacak durumda olduğunu söyledi. Çağlar, ilk 15 dakika içinde sakatlandı. Bahsettiğimiz kişiler, Avrupa'nın üst düzey savunma oyuncuları. Bunlar yaşanınca Tolga'yı oynamaya alışkın olmadığı bir bölgeye çekmek zorunda kaldık. Orkun'un karın kasıyla ilgili, Enes'in hamstringi, Cengiz'in ikinci sarı kartı görüp cezalı duruma düşüşü. Böylece 6 oyuncu devre dışı kalmış oldu. Daha önceki sakatlarımızla birlikte 11. Bu kolay bir şey değil. Bu şartlar altında beraberlik oldu diye memnunum ifadesini kullandım. Burada analimizi yaptığımızda, ben oyuncularımdan eminim. Pozitif bir noktadayım. Yarın iyi bir skor alacağımızı düşünüyorum, maçı dört gözle bekliyorum."

"Hedefim tabii ki kazanmak"

Kuntz, hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

"Tabii ki rakibe saygımız var. Ancak biz burada kazanmak istiyoruz. Faroe Adaları da mutlaka bir şeyler yapıp, Lüksemburg ile ilgili skor almak isteyecektir. Benim hedefim tabii ki kazanmak."

İrfan Can Kahveci: Son maçımızda burdan kazanarak dönmek istiyoruz

İrfan Can Kahveci, Lüksemburg karşısında yaşanan puan kaybının ardından çok üzüldüklerini ifade etti.

"Maçtan sonra çok üzüldük. Aslında her maça aynı konsantre ile kazanmak için çıkıyoruz. Maçın ardından analiz toplantısında hocamız hatalarımızı gösterdi, gördük ve ders çıkardık. İnşallah son maçımızda buradan kazanarak dönmek istiyoruz."

İrfan Can Kahveci: Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Sadece sentetik çimde oynadıktan sonra biraz ağrılar olabiliyor. Ama biz her türlü şarta hazırız. pic.twitter.com/rPHkG4X5jP

"Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünüyorum"

İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olması yönünde gelen bir soruya yanıt verdi.

"Daha önce de sentetik sahalarda oynadık. Bizi çok etkileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Sadece maçtan sonra biraz ağrılar oluyor. Biz her türlü şarta, etkene hazırız. İnşallah yarın çıkar son maçımızı güzel şekilde bitiririz."

İrfan Can Kahveci: Her rakibe saygı duyuyoruz. Her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah son maçımızı da galibiyetle bitirerek dönmek istiyoruz. pic.twitter.com/D8zrT1v0Xq