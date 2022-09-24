Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nın ilk gününde 14 madalya
Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, ilk gün tatamiden 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalyayla ayrıldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen şampiyonanın ilk gününü, minik judokalar 14 madalyayla tamamladı.
Madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:
Kadınlar
24 kilo: Belinay Özkaynak (altın), Azra Bakın (gümüş)
28 kilo: Ahsen Yıldırım (altın), Yağmur Kırdar (gümüş)
32 kilo: Sema Nur Yüksel (altın), Ravzanur Doğrul (bronz)
36 kilo: Yağmur İpek Akçay (altın), Berra Çakal (gümüş)
40 kilo: Betül Yılmaz (altın)
Erkekler
26 kilo: Amed Altın (gümüş)
30 kilo: Kerem Gür (bronz)
34 kilo: Samet Buluk (gümüş)
38 kilo: Mirsad Özüer (bronz)
42 kilo: Yiğit Erdal Günuğur (gümüş).
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