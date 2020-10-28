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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
Beşiktaş Kulübü yönetimi, siyah-beyazlı futbol takımının teknik direktörü Sergen Yalçın için destek mesajı yayınladı.
Kulübün sosyal medya hesabından, Sergen Yalçın'ın fotoğrafı da paylaşılarak yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Biriz, beraberiz.— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 28, 2020
Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz! pic.twitter.com/64E85lXyuP
Etiketler: BeşiktaşSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:34
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