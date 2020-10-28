Okan Buruk, Leipzig'e 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü ve o maçta aşil tendonu kopan Junior Caiçara'nın yerine ilk 11'de Berkay Özcan'a şans verdi.

Caiçara'nın yokluğunda Rafael'i sağ beke çeken Buruk, Berkay Özcan'ı ise Rafael'den boşalan orta sahada görevlendirdi.

Turuncu-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

Mahmut Tekdemir kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekipte, hafta sonunda ligde oynanan Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Mahmut Tekdemir maç kadrosunda yer almadı.

Tedavileri süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

Mehmet Topal 100. Avrupa maçında

Medipol Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. maçına Paris Saint-Germain karşısında çıktı.

Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 99 maça çıkan Mehmet Topal, 100. maçında Fransız ekibine karşı sahada yer aldı.

Tribünlerde Türk bayrakları yer aldı

Medipol Başakşehir'in, Paris Saint-Germain ile oynadığı mücadele için Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın tribünlerinde dev Türk bayrakları yer aldı.

Kale arkası tribünlere serilen bayraklar, locaların üzerindeki tribünlerde ise asıldı.