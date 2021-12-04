Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 15:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Beşiktaş'tan N'Koudou açıklaması
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş, Kasımpaşa maçının son dakikasında sakatlanan Georges-Kevin N'Koudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, N'Koudou'nun alt baldırına darbe aldığı belirtildi.
"Darbe sonrası rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuzun MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır. N'Koudou'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Georges Nkoudou’nun Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/Rx43Phtm72— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 4, 2021
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