Spor
Beşiktaş'tan Karius açıklaması31 Ekim 2019 Perşembe 22:27 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 22:29
Beşiktaş Kulübü, Liverpool'dan 2 yıllığına kiralanan Alman kaleci Loris Karius ile olan sözleşmenin ocak ayında sonlandırılacağı yönündeki haberleri yalanladı.
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında kalecimiz Loris Karius'un kiralık sözleşmesinin ocak ayında sonlandıracağı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Performansından memnun olduğumuz kalecimiz ile yola devam edeceğimiz gerçeğini siz değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Beşiktaş Loris Karius