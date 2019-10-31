Spor
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi31 Ekim 2019 Perşembe 17:58 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 17:59
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevkine karar verildiği bildirildi.
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.
Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.
Kaynak: AA
Etiketler: Fenerbahçe PFDK tff