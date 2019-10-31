Hakem futbolcuyla selfie çekilmek için sarı kart gösterdi31 Ekim 2019 Perşembe 16:03 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 18:44
Selfie (özçekim) merakı, futbol sahasında da kendini gösterdi. Üstelik bir hakem, maç sırasında selfie çekti. Maçı yöneten kadın hakem, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için, sebepsiz yere sarı kart gösterdi.
İsrail - Brezilya arasındaki efsaneler gösteri maçında kadın hakem, 50'inci dakikada oyunu durdurdu.
Brezilyalı ünlü oyuncu Kaka'ya sebepsiz yere sarı kart gösterdi.
Oyuncular ne olduğunu anlayamadı. Nedeni sonradan anlaşıldı.
Hakem, 37 yaşındaki efsane futbolcuya öz çekim yapabilmek için sarı kart göstermişti.
Cebinden telefonunu çıkardı, Kaka ile fotoğraf çekti. Ardından maçı devam ettirdi.
Futbolcular hakemin hareketine tepki gösterdi. İlginç olayın görüntüsü sosyal medyada 1 milyondan fazla izlendi.
Kaynak: TRT Haber