Dünya

Hakem futbolcuyla selfie çekilmek için sarı kart gösterdi

31 Ekim 2019 Perşembe 16:03 - Son Güncelleme 31 Ekim 2019 Perşembe 18:44

Selfie (özçekim) merakı, futbol sahasında da kendini gösterdi. Üstelik bir hakem, maç sırasında selfie çekti. Maçı yöneten kadın hakem, Brezilyalı oyuncu Kaka ile öz çekim yapabilmek için, sebepsiz yere sarı kart gösterdi.