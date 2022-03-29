Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun planlamasına odaklandı. Takımı Valerien İsmael’e emanet eden siyah beyazlılarda, 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Beşiktaş, maliyeti düşük, genç ve potansiyeli yüksek oyuncularla yoluna devam etmeyi hedefliyor. Yönetim, teknik direktör Valerien Ismael’in kalmasını istediği isimlere yeni teklif yapacak.

Daha önce Larin ve Güven ile görüşen siyah beyazlılar, teklifler için ligin bitmesini bekliyor. Sözleşmeleri 2023’e kadar devam edecek Rıdvan ve Ersin için ise yol haritasını belirlenmiş durumda.

Bu oyuncular için Fransa‘dan resmi teklif bekleniyor. Eğer teklif gelir ve bonservis konusunda anlaşılırsa sezon sonunda bu oyuncuların transferine sıcak bakılıyor.

Yönetim, Rıdvan ve Ersin'in takımdan ayrılması halinde alternatif isimleri kadroya katmaya çalışacak. Transfer gerçekleşmezse iki genç oyuncuyla sözleşme uzatmak için masaya oturulacak.