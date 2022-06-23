Beşiktaş, önümüzdeki sezon alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Abdülkerim Bardakçı transferinden sonuç alamayan siyah beyazlılar, savunmaya yapılacak takviyede hedef değiştirdi.

Yönetimin listesindeki ilk isimin, Hellas Verona forması giyen Koray Günter olduğu öğrenildi. 1.86 boyundaki stoper, İtalya'da üçlü savunma sisteminde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

Valerien Ismael, kafasındaki oyun sistemine uygun olması nedeniyle Koray Günter'i istedi. 27 yaşındaki ismin yerli futbolcu statüsünde oynayacak olması da teknik heyet için büyük önem arz ediyor.

İsviçre basınında sürpriz iddia

Diğer yandan İsviçre basınından siyah beyazlılarla ilgili flaş bir iddia geldi. Yapılan haberde Beşiktaş, Young Boyslu Christian Fassnacht’ı kadrosuna katmayı planlıyor.

28 yaşındaki kanat oyuncu, Türkiye'de oynamaya sıcak bakıyor. İsviçre ekibi ise bu transfer için minimum 4 milyon euroluk bir bonservis bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Young Boys formasıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkan Christian Fassnacht 12 gol, 4 de asist üretti. İsviçreli futbolcunun, kulübüyle ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.