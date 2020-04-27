Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Beşiktaş’ta futbolcular gruplar halinde Nevzat Demir Tesisleri’nde antrenmanlara tekrar başladı.

Yardımcı antrenör Çağdaş Atan ve kondisyoner Stefano Marrone eşliğinde yapılan çalışmalar hafta boyunca devam edecek.

Siyah-beyazlılar, federasyonun vereceği karar doğrultusunda liglerin başlaması durumunda çalışmalarına takım halinde devam edecek.

Salgın sonrasında ülkelerine giden Lens, Boateng, Ljajic, N’Koudou ve Victor Ruiz liglerin başlama tarihi belli olduktan sonra Türkiye’ye çağrılacak. Ancak bu oyuncular 14 gün karantinaya girecek ve sonrasında takımla çalışmalara başlayabilecek.

Beşiktaş’ta teknik heyetin antrenman programlarını da şimdiden hazırladığı öğrenildi. Futbolculara hem fiziksel yükleme yapılacak hem de taktik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Oyuncuların sakatlık riskini en aza indirmek isteyen Beşiktaş teknik heyeti, bu konuda araştırmalar yaparak en doğru antrenman metotlarını uygulamaya çalışacak.