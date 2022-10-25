Yarın yapılacak görüşmenin ardından tazminat dahil olmak üzere resmi prosedürler yerine getirilecek.

Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Ismael, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

47 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte 1.72 puan ortalaması yakaladı.