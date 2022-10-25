Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 19:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta Valerien Ismael dönemi sona erdi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile yollarını ayırdı.
Yarın yapılacak görüşmenin ardından tazminat dahil olmak üzere resmi prosedürler yerine getirilecek.
Beşiktaş'ın başında 18 maça çıkan Ismael, bu müsabakalarda 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.
47 yaşındaki çalıştırıcı, siyah-beyazlı ekipte 1.72 puan ortalaması yakaladı.
Etiketler: Beşiktaş
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