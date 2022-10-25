Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 30 Ekim Pazar günü oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe maçının stadı değişti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan maç programında, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı duyurulan müsabakanın aynı tarih ve saatte Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacağı belirtildi.
Etiketler: Fenerbahçe Türkiye Kupası İstanbulspor
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