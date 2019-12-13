Ligde oynadığı son 6 maçı kazanarak zirve yarışına ortak olan Beşiktaş'ta, devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar başladı.

Yöneticiler Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya gelerek takviye yapılacak bölgeler ve kadroya katılacak isimler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

Hem ekonomik dengeyi bozmamak, hem de gereken bölgelere transfer yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi, biri kanat biri de santrfor olmak üzere en az 2 isim kadrosuna katacak.

Yaz kamp döneminden bu yana Beşiktaş ile antrenmanlara çıkan Ajdin Hasic’in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Yönetim, Abdullah Avcı ile görüştükten sonra genç oyuncu hakkında karar verecek.

Beşiktaş ile 4 buçuk yıllık sözleşme imzalayacak olan Hasiç’e, siyah beyazlılar imza parası ödemek zorunda.

Bu konunun, mevcut yönetimin kafasını karıştırdığı öğrenilirken, belirsizliğin birkaç gün içinde çözüleceği ifade edildi.



Marcelo ismi yeniden gündemde

Bu arada siyah beyazlılarda Marcelo ismi yeniden gündeme geldi.

Lyon taraftarı ile sorunlar yaşayan Brezilyalı stoperin, takımdan ayrılma istediğini Fransız kulübüne bildirdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın, Marcelo için Lyon ile temasa geçmeyi düşünmediği, 32 yaşındaki oyuncunun kulübüyle yollarını ayırması durumunda transfere sıcak bakılabileceği belirtildi.

Tecrübeli stoperin durumuna önümüzdeki günlerde karar verecek olan Lyon'un, Marcelo’nun ayrılmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Kaynak: TRT SPOR