Enzo Crivelli, sezon başında Caen’den Medipol Başakşehir’e transfer olduğunda Falcao, Sörloth, Tyler Boyd kadar ses getirmedi ancak Başakşehir’de fark yaratan faktör olmayı başardı.

Fransa U-21 takımında Ousmane Dembele, Rabiot, Laporte gibi isimlerle forma giyen Crivelli, yeni bir hikaye yazmak için geldiği Başakşehir’i Mönchengladbach karşısında tarihi zafere taşıdı.

Medipol Başakşehir, geçen sezon son haftalarda kaçan şampiyonluğun ardından takımın iskeletini kuran Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı, Okan Buruk ile anlaşarak oyun sisteminde değişikliğe gitti.

Kadrodaki yıldızlar korundu ancak geçen sezon Edin Visca’nın üstlendiği gol-asist yükünü paylaşacak bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Adebayor ile yollar ayrıldı, yeni bir forvet arayışına gidildi.

Birçok isim konuşuldu ancak Okan Buruk’un tercihi Fransa U21 takımında Ousmane Dembele, Rabiot, Aymeric Laporte gibi isimlerle forma giyen Enzo Crivelli oldu.

Genç yaşına rağmen Fransa’da 4 farklı takımda oynayan Crivelli’ye 2.70 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

24 yaşındaki futbolcu, Bordeaux forması giyerken geleceği parlak forvetlerden biri olarak gösteriliyordu ancak takımında ilk etapta forma şansı bulamadı. Henüz 19 yaşında ilk Ligue 1 maçına çıksa da, Fransa U21’de beraber oynadığı isimler kadar süre bulamadı ve çoğunlukla Bordeaux'nun 2. takımında oynadı. O sezon sonradan oyuna girdiği 11 maçta ter döken başarılı forvet, 1 de gol atmayı başardı.

Crivelli, 2015-2016 sezonunda ise istediği şansı buldu. 15 maçta ilk 11’de başlayan Fransız oyuncu, toplam 29 mücadelede süre aldı ancak Diabate ve Khazri’nin gerisinde kalınca Fransa U21 takımında 5 maçta 4 gol atmasına rağmen Bastia’ya kiralandı.

O sezon Bastia’da 24 karşılaşmada 10 kez fileleri havalandırmasına karşın bu kez de takımı ligden düştü. Devamında da yapılanma kararı alan Bordeaux’a dönemedi.

Bu sezon 10 gole ulaştı

Fransa U21’de forma giymeye ara ara devam etti, ve bir şey kanıtlayamamasına rağmen Angers Crivelli’yi 4 milyon Euro karşılığında transfer etti. Muhtemelen en kötü günlerini de Angers’de geçirdi.

17 maçta sadece 1 gol attı. Angers yönetimiyle anlaşarak başka takıma gitmek istediğini bildirdi.

Crivelli’nin adresi bu kez Ligue 1’in kalburaltı bir başka takımı Caen oldu. Süre bulabildiği, kendini ispatlayabildiği Caen’de 1 sezonda lider oyuncu haline geldi. Büyük maçlarda goller attı, oyunuyla dikkatleri çekti.

33 maçta 6 gol kez ağları havalandırdı. Ancak bu seferki şanssızlığı ise Caen kadrosunun kötülüğüydü.

Fransa’da en kısa sürede en çok farklı takımda (4) forma giyen oyuncu olan Crivelli’nin takımı Caen sezon sonunda küme düştü.

Ardından da Medipol Başakşehir devreye girdi. Okan Buruk’un tüm forvet adaylarının arasından seçtiği Crivelli, yeni bir macera, yeni bir hikaye için geldiği İstanbul’da kariyerinin başından bu yana kendinden beklenen performansı göstermeye başladı. Bu sezon çıktığı 20 maçta 10 gol attı, 2 de gol pası verdi. Sadece golleriyle değil, oyun tarzı ve mücadelesiyle de beğenildi. Kanatlarıyla güçlü Başakşehir’de hem pas düzenini sağlayan hem de kanatları besleyen hücum oyuncusu haline geldi.

Dünkü Mönchengladbach maçında attığı golle de, Başakşehir’i tarihi bir zafere taşıdı.

Kaynak: TRT SPOR