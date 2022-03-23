Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 22:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından başladı.
Antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmanda siyah-beyazlı ekip ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç yaptı.
Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımdan ayrı çalıştı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Etiketler: Beşiktaş Trabzonspor Süper Lig
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