Antrenman Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirildi.

Antrenmanda siyah-beyazlı ekip ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından üç takım halinde dar alanda çift kale maç yaptı.

Miralem Pjanic ile Welinton Souza takımdan ayrı çalıştı.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.