Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalara başladı. Yönetim, mevcut kadroyu bozmadan takımı daha da güçlendirmek istiyor.

Kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier için resmi girişimlerde bulunuldu.

Sözleşmesi biten diğer oyuncular için ise temaslar önümüzdeki hafta başlayacak. Yönetim, 1 yıl daha oynamak isteyen Atiba Hutchinson ile masaya oturacak.

38 yaşındaki tecrübeli oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra teknik heyete katılması bekleniyor.

Sezon başında kadroya dahil edilen ve son haftalardaki başarılı grafiğiyle şampiyonlukta önemli rol oynayan Gökhan Töre’nin de takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Gökhan’ın temsilcisiyle de gelecek hafta görüşmeler yapılacak.

Kiralık olarak forma giyen Francisco Montero ve Bernard Mensah’ın durumları ise netleşmedi. Bu iki futbolcu için teknik heyetten gelecek rapor bekleniyor.

Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın ile sözleşme imzaladıktan sonra Montero ve Mensah konusunda çalışmalarına başlayacak.