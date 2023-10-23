Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul toplantısının 10 Aralık'ta gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 17 Aralık Pazar günü yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurul toplantısının ise 26 Kasım Pazar günü gerçekleştirileceği, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü yapılacağı belirtildi.

