Transfer arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta yönetici Erdal Torunoğulları, teknik heyetin onay verdiği isimler için bu hafta harekete geçecek.

Görüşmelerde öncelik, Hes Kablo Kayserispor’dan Bernard Mensah ve Emre Demir olacak.

Sergen Yalçın’ın hem Mensah hem de Emre için olumlu rapor verdiği öğrenilirken, bu hafta içinde 2 futbolcuyla alakalı Hes Kablo Kayserispor ile görüşülmesi bekleniyor.

2 futbolcunun da sözleşmeleri devam ediyor. Bonservis konusunda anlaşma sağlanması durumunda Mensah ve Emre’nin de Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sergen Yalçın’ın, Aytemiz Alanyaspor’dan eski öğrencisi Welinton’u da istediği öğrenildi.

31 yaşındaki stoper için yönetimle görüşen deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı oyuncunun alınmasını talep etti.

Bu sezon 25 maçta ilk 11’de görev alan Welinton, defansif katkının yanında 3 gol atma başarısı gösterdi.