Beşiktaş yönetimi, gönderilecek oyunculara yoğunlaşmış durumda. Isimat-Mirin için ligin yeni ekibi Hatayspor ile görüşen siyah beyazlılar, anlaşma aşamasına geldi.

Fransız oyuncu, Beşiktaş’tan 1 milyon 200 bin euro maaş alıyor. Yapılan görüşmelerde maaşının yarısını Hatayspor'un, yarısını da Beşiktaş'ın karşılaması yönünde el sıkışıldığı öğrenildi.

Bu transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Isimat-Mirin Hatayspor yolunda

Siyah beyazlılar, Isimat-Mirin ile vedalaştıktan sonra yeni transfer Montero’ya lisans çıkartacak.

Diğer yandan sağ bek için arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta gündeme yeni bir isim geldi.

Beşiktaş'ta sağ bekini İngiltere’de buldu

Siyah beyazlılar, DeAndre Yedlin için Newcastle United ile görüşmelere başladı.

27 yaşındaki Birleşik Amerikalı sağ bekin, Ada ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Kiralama formülünü düşünen siyah beyazlılar, temaslarını sürdürüyor.

Yönetim, takımdan ayrılacak yabancıların durumu netleştikten sonra, görüşmelerine hız verecek.