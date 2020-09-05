Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF'den 'sarı kart' değişikliği
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. Buna göre ikinci sarıdan kırmızı kart gören futbolcu, cezasını aynı kategorideki ilk maçta çekecek.
TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayınlandı.
Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.
94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:
"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."
Etiketler: Sarı kartSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 11:55
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