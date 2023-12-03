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Spor
TRT Haber 03.12.2023 19:28

Beşiktaş'ta Hasat Arat önde götürüyor

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi başladı.

Beşiktaş'ta Hasat Arat önde götürüyor
[Fotograf: AA]

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi devam ediyor.

Açılan 11 sandık sonucuna göre, Hasat Arat 3.713 oy alırken Serdal Adalı 2.294 oy aldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Açılan sandıklarda sonuçlar şöyle:

1. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195

2. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201

3. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173

4. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205

5. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254

6. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225

7. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241

8. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225

9. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218

10. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172

11. Sandık Sonucu

Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185

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