Beşiktaş'ta Hasat Arat önde götürüyor

Beşiktaş'ın Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda oy sayma işlemi devam ediyor.
Açılan 11 sandık sonucuna göre, Hasat Arat 3.713 oy alırken Serdal Adalı 2.294 oy aldı.
Açılan sandıklarda sonuçlar şöyle:
1. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 201
Serdal Adalı: 195
2. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 227
Serdal Adalı: 201
3. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 226
Serdal Adalı: 173
4. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 243
Serdal Adalı: 205
5. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 368
Serdal Adalı: 254
6. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 358
Serdal Adalı: 225
7. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 315
Serdal Adalı: 241
8. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 361
Serdal Adalı: 225
9. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 471
Serdal Adalı: 218
10. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 483
Serdal Adalı: 172
11. Sandık Sonucu
Hasan Arat: 460
Serdal Adalı: 185