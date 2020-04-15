Beşiktaş Kulübü, futbol takımının gelecek yılki bütçesini 35 milyon euroya düşürmenin planlarını yapıyor.

Yol hartasını belirleyen yönetim, yüksek maaş alan oyuncularla görüşmelere başlıyor. İlk olarak, Domagoj Vida’nın temsilcisiyle bir araya gelinerek maaş konusunda indirim talep edileceği öğrenildi.

3 milyon euroyu geçen maaşıyla takımın en fazla kazanan futbolcularından biri olan Hırvat stoperin adı sürekli transfer haberlerinde yer alıyor.

Avrupa basını, Marsilya ve Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic’in çalıştırdığı West Bromwich’in Vida'yı yakın takibe aldığını dile getiriyor.

Deneyimli savunma oyuncusu için siyah beyazlılara henüz resmi bir teklif gelmedi. Böyle bir teklif gelmesi durumunda Beşiktaş yönetiminin her türlü kolaylığı sağlayacağı belirtildi.