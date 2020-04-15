Galatasaray'da, maaş indirimi görüşmeleri başladı. Yönetimin, oyunculardan garanti ücretlerinde yüzde 30 indirim yapmalarını istediği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yönetimin hedefinin, görüşmeler sonucunda 68 milyon euro olan A takım bütçesini 48 milyon euroya düşürmek olduğu belirtildi.

Görüşmelerde, sezon sonunda kiralıklar dahil 7 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Sözleşmesi bitecek oyunculardan Donk ile indirimi kabul ederse yeni sözleşme imzalanacak.

Kiralık sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Onyekuru ve Lemina ilgili de girişimde bulunulacak.

Ancak yeni sözleşme için Onyekuru ve Lemina'nın maaş indirimine onay vermesi ve kulüplerinin de gelecek sezon da kiralama yöntemini kabul etmesi gerekiyor.

Yönetimin; Nagatomo, Mariano, Selçuk, Seri ve Andone ile ise sözleşme uzatmayacağı ifade edildi.

Bu arada Galatasaray'da Selçuk İnan ve Radamel Falcao'dan sonra maaş indirimine sıcak bakan bir diğer ismin Belhanda olduğu öğrenildi.

Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Faslı futbolcunun, maaş indirimi konusunda yönetime yardımcı olacağı gelen haberler arasında.