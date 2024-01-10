Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar transferde önceliklerini açıkladı

Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Bizim için güzel bir gün. Yeni hocamız Fernando Santos'un ilk idmanı. İdmandan önce 1,5-2 saate yakın bilgilendirme toplantısı yaptık. Kendisine bilgi verdik. Bundan sonrası onun sorumluluğudur. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç mevkiye daha transfer yapmak zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım. İsim verince hem kulüpleri hem futbolcuları hem kendimizi zor durumda bırakıyoruz. Ama çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra yapacağımız transferlerde lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz. Çünkü böyle bir karaktere, oyuncuya takımın ihtiyacı var." diye konuştu.

"Hocanın vereceği her karara saygılıyız"

Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili Santos'un vereceği karara saygılı olacaklarını aktaran Uçar, "Hocamızı her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği her karara saygılıyız. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili transfer tekliflerine açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa mutlaka değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ricardo Quaresma'yı değerlendirebiliriz"

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında siyah-beyazlı takımın başında yer alan 19 yaş altı takımı teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin Santos'un teknik kadrosunda yer alacağını söyleyen Feyyaz Uçar, Ricardo Quaresma ile ilgili olarak Portekizli teknik adamdan bir talep gelirse değerlendirebileceklerini kaydetti.