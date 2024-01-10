Hafif Yağmurlu 4.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 10.01.2024 17:01

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar transferde önceliklerini açıkladı

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar transferde önceliklerini açıkladı
[Fotograf: AA]

Siyah-beyazlı ekibin BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Uçar, "Bizim için güzel bir gün. Yeni hocamız Fernando Santos'un ilk idmanı. İdmandan önce 1,5-2 saate yakın bilgilendirme toplantısı yaptık. Kendisine bilgi verdik. Bundan sonrası onun sorumluluğudur. Transfer çalışmaları devam ediyor. Birkaç mevkiye daha transfer yapmak zorundayız. O konuda bir sıkıntı yok. Burada sadece transfer çalışmalarının devam ettiğini söylemek zorundayım. İsim verince hem kulüpleri hem futbolcuları hem kendimizi zor durumda bırakıyoruz. Ama çalışmalar devam ediyor. Bundan sonra yapacağımız transferlerde lider karakterli, diğer arkadaşlarını pozitif etkileyebilecek oyunculara da öncelik vereceğiz. Çünkü böyle bir karaktere, oyuncuya takımın ihtiyacı var." diye konuştu.

"Hocanın vereceği her karara saygılıyız"

Kadro dışı bırakılan oyuncularla ilgili Santos'un vereceği karara saygılı olacaklarını aktaran Uçar, "Hocamızı her oyuncuyla ilgili bilgilendirdik. Bundan sonraki tasarruf tamamen onda. Mutlaka oyuncularla görüşecektir. Duruma göre kararını verecektir. Hocanın vereceği her karara saygılıyız. Kadro dışı kalan oyuncularla ilgili transfer tekliflerine açık olduğumuzu söylemiştik. Olursa mutlaka değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Ricardo Quaresma'yı değerlendirebiliriz"

Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor maçlarında siyah-beyazlı takımın başında yer alan 19 yaş altı takımı teknik direktörü Serdar Topraktepe'nin Santos'un teknik kadrosunda yer alacağını söyleyen Feyyaz Uçar, Ricardo Quaresma ile ilgili olarak Portekizli teknik adamdan bir talep gelirse değerlendirebileceklerini kaydetti.

ETİKETLER
Beşiktaş Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:56
Yedikleri yemekten zehirlenen 55 öğrenci hastaneye kaldırıldı
17:53
İspanya'da hastanelerde maske zorunluluğu getirildi
17:48
İsrail güçleri Deyr Belah'ın güneyinden 'büyük bir yıkım' bırakarak çekildi
17:43
Abbas: Hiçbir Filistinlinin zorla yerinden edilmesine izin vermeyeceğiz
17:23
Etiyopya'da 4 milyon kişi gıda kriziyle karşı karşıya
17:27
2 terörist etkisiz hale getirildi
Kahramanmaraş kayak merkezinde "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
Kahramanmaraş kayak merkezinde "arama ve kurtarma" tatbikatı yapıldı
FOTO FOKUS
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ