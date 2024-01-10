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Spor
AA 10.01.2024 16:57

Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı

Beşiktaş'ın yeni teknik direkörü Fernando Santos, siyah-beyazlı takımın başında ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş'ta Fernando Santos işbaşı yaptı
[Fotograf: İHA]

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 13 Ocak Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta Portekizli teknik adamın yanı sıra yeni transfer Jonas Svensson da siyah-beyazlı ekiple ilk antrenmanını yaptı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlı oyuncular, ısınma koşularının ardından çeşitli pas çalışmaları üzerinde durdu. Çaykur Rizespor maçında görev alan oyuncular ise salonda yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

Kasımpaşa müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan ve Rize deplasmanında forma giyemeyen Necip Uysal, tedavisinin ardından bugün ilk kez takımla çalışmalara başladı.

Santos'tan kartal pozu

Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Fernando Santos, antrenman öncesi idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek selam verdi.

Santos, daha sonra yardımcılarıyla birlikte basın mensuplarına 'kartal pozu' verdi.

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