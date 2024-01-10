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Spor
AA 10.01.2024 16:47

2024 Dakar Rallisi'nin 5. etabını tamamlandı

2024 Dakar Rallisi'nin 5. etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Nasser Al-Attiyah, motosiklet sınıfında Şilili Pablo Quintanilla kazandı.

2024 Dakar Rallisi'nin 5. etabını tamamlandı
[Fotograf: AA]

Suudi Arabistan'da düzenlenen 46. Dakar Rallisi'nde Al-Hofuf ile Shubaytah arasındaki 527 kilometrelik parkurda düzenlenen 5. etap sona erdi. Otomobil sınıfında birinciliği, 1 saat 37 dakika 25 saniyelik derecesiyle Nasser Racing takımından Nasser Al-Attiyah elde etti.

Fransız Guerlain Chicherit (Overdrive Racing), Al-Attiyah'ın 1 dakika 51 saniye arkasında ikinci; Arjantinli Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) ise liderin 1 dakika 58 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Suudi Arabistan'dan Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), genel klasmanda 17 saat 24 dakika 4 saniyeyle zirveye yerleşti.

Motosiklette kazanan Pablo Quintanilla

Motosiklet kategorisinde, Monster Energy Honda takımından Pablo Quintanilla, 1 saat 32 dakika 53 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Şilili pilotu, etabı 37 saniye sonra bitiren Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda) ve 1 dakika 39 saniye geriden gelen Red Bull KTM Factory Racing takımından Avustralyalı Toby Price takip etti.

Botsvanalı Ross Branch (Hero), genel klasmanda 19 saat 5 dakika 3 saniyeyle zirvedeki yerini korudu.

Dakar Rallisi'nin altıncı etabı, yarın 626 kilometrelik Shubaytah-Shubaytah parkurda düzenlenecek. 12 etaptan oluşan 2024 Dakar Rallisi, 19 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

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Motor Sporları Motosiklet Yarışı Suudi Arabistan
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