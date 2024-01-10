Fatih Karagümrük çıkışa geçti

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda hakem Burak Şeker’in yönettiği karşılaşma, Fatih Karagümrük’ün 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Marcus Rohden hat-trick yaptı

Galibiyetin golleri 23, 38 ve 41. dakikalarında Rohden, 52. dakikada Lasagna’dan geldi.

Kayserispor’un tek golünü 45. dakikada Boa Morte kaydetti.

Ligde üst üste 4 mağlubiyet alan Fatih Karagümrük, Kayserispor karşısında aldığı galibiyetle çıkışa geçti. 19 hafta sonunda 5. galibiyeti alan İstanbul ekibi, puanını 20’ye yükselterek düşme hattından uzaklaştı.

Kayseri ekibi ise ligde üst üste 4. yenilgisini aldı. Kötü gidişata engel olamayan Recep Uçar’ın öğrencileri, 29 puanda kaldı.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

16. dakikada Valentin Eysseric’in ara pasında defansın arkasına sarkan Can Keleş’in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL - 23. dakikada sol kanattan Valentin Eysseric'i pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Marcus Rohden'in çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

28. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Arif Kocaman'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Emre Bilgin'de kaldı.

34. dakikada Valentin Eysseric'in ara pasında defansın arkasına sarkan Kevin Lassanga'nın kale önünde yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı çıkardı.

GOL - 38. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Marcus Rohden'in çaprazdan uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL - 41. dakikada Valentin Eysseric’in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Marcus Rohden'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

GOL - 45+2. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Bahoken'in vuruşunda kaleci Emre Bilgin'den seken topu kale önünde Aylton tamamladı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

GOL - 52. dakikada orta sahada Valentin Eysseric'in pasında topu alan Kevin Lasagna’nın ceza sahası içi sol taraftan girip uzak köşeye vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

73. dakikada ceza sahası içinde Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Aylton'ın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı çıkardı.

79. dakikada sağ kanattan Serdar Dursun’un pasında ceza sahası içi sol tarafında topu alan Valentin Eysseric’in çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Frederic Veseli (Emir Tintiş dk. 88), Salih Dursun, Ibrahim Dresevic, Levent Mercan, Marcus Rohden (Kerem Atakan Kesgin dk. 76), Flavio Paoletti, Güven Yalçın, Valentin Eysseric (Samed Onur dk. 88), Can Keleş (Adnan Uğur dk. 70), Kevin Lasagna (Serdar Dursun dk. 76)



Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı (Hayrullah Erkip dk. 76), Kolovetsios, Arif Kocaman, Hasan Ali Kaldırım, Yaw Ackah (Mehmet Eray Özbek dk. 46), Kartal Kayra Yılmaz (Talha Sarıarslan dk. 81), Aylton, Ali Karimi (Baran Ali Gezek dk. 69), Mame Thiam (Ramazan Civelek dk. 46), Stephane Bahoken



Goller: Marcus Rohden (dk. 23, 38 ve 41), Kevin Lasagna (dk. 52) (Fatih Karagümrük), Aylton (dk. 45+2) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Mehmet Eray Özbek, Hasan Ali Kaldırım (Kayserispor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler: Burak Şeker, Uğur Sarı, Ali Can Alp