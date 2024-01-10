Mbappe'nin geleceği merak konusu

Mbappe, Paris Saint-Germain'den ayrılacak mı ayrılmayacak mı?

Fransız ekibi, sezon sonunda sözleşmesi biten yıldız futbolcusunu takımda tutmak istiyor.

Son günlerde Avrupa basınında çıkan ''Mbappe, Real Madrid'le anlaştı" haberlerinin ardından Paris kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi sessizliğini bozdu.

Mbappe ile aralarının çok iyi olduğunu ifade eden Al-Khelaifi, "Dünyanın en iyi futbolcusuna sahibiz ve onun ayrılmasını istemiyoruz. Mbappe bizim projemizin en büyük parçası. Onun için de en uygun kulüp Paris Saint-Germain. İkimizin arasında özel bir anlaşma var. Bu yüzden takımda kalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Mbappe, iki sezon önce Real Madrid ile her konuda anlaşmasına rağmen son anda kulübüyle yeni sözleşme imzalamıştı.