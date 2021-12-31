Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta bir futbolcu pozitif
[Fotoğraf: Reuters]
Beşiktaş'ta bir futbolcunun COVID-19 testi pozitif çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp, bir futbolcunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Futbol A Takımımıza Uygulanan Covid-19 PCR Testi Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/HVZ4lLtCij— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 31, 2021
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, 5 Ocak 2022 tarihinde Katar'ın Doha kentinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağımız Turkcell Süper Kupa finali öncesinde seyahat gereklilikleri kapsamında COVID-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır" denildi.
Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan futbolcunun izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Etiketler: Beşiktaş Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri PCR Testi
Sıradaki Haber
Süper Lig'e terfi eden hakemler belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz