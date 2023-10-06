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Spor
AA 06.10.2023 16:20

Beşiktaşlı Gizem Gönültaş'tan taraftarlara destek çağrısı

Beşiktaş United Payment Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Gizem Gönültaş, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde zirveye doğru tırmanmak istediklerini belirterek, siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Beşiktaşlı Gizem Gönültaş'tan taraftarlara destek çağrısı

Gizem Gönültaş, ilk 5 haftası geride kalan Süper Lig'deki performansları ve Türkiye'de kadın futbolunun gelişimine dair açıklamada bulundu.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş taraftarına her zaman yanlarında oldukları için teşekkür etti.

"Büyük taraftarımızın her zaman desteğini görüyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun gittiğimiz her yerde bizleri asla yalnız bırakmıyorlar. Havalimanında karşılıyorlar. Gerek gittiğimiz otellerin önünde olsun gerek statlarda olsun, Hakkari, İzmir, Karadeniz veya Ege'de asla bizi yalnız bırakmıyorlar. Bu süreçten sonra da hep yanımızda olsunlar. Şampiyonluk parolasıyla ilerlemeye devam edeceğiz. Desteklerini bekliyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Zirveye doğru tırmanmayı hedefliyoruz"

Siyah-beyazlı taraftarlara güzel bir derbi galibiyeti hediye ettiklerini aktaran Gizem Gönültaş, 5 hafta sonunda 8 puanla 7. sırada yer aldıkları ligde zirveye doğru tırmanmayı hedeflediklerini belirtti.

Gizem, iyi bir takım oluşturduklarını dile getirdi.

"Galatasaray karşısında geçen hafta 2-0'lık sonuçla güzel bir derbi galibiyeti elde ettik. İlk haftalardaki maçlarda istediğimiz sonuçları alamasak da bu maçla birlikte çıkışa geçeceğimize inanıyorum. Beşiktaş olarak hedefimiz her zaman şampiyonluk. Bu doğrultuda artık emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Gelen yabancı oyuncuların takviyesiyle bir adaptasyon sürecine girdik. Takım olarak yeni uyum sağlıyoruz. Derbi galibiyetiyle birlikte zirveye doğru tırmanmayı hedefliyoruz."

"Rekabet artmaya başladı"

Gizem Gönültaş, Türkiye'de kadın futbolunda gelişme olduğunu vurguladı.

"Diğer kulüplerin de lige katılmasıyla kadın futbolunun bilinirliği artmaya başladı. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu gerek Beşiktaş Kulübü, bize desteklerini esirgemiyor. Kulübümüz her alanda bizleri ön plana çıkarmaya çalışıyor. Rekabet daha da artmaya başladı. Kadın futbolunun ülkemizde daha da ileri seviyelere geleceğini düşünüyorum. Yurt dışında olduğu gibi ülkemizde de statların dolacağına inanıyorum."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Siyah-beyazlı futbolcu, kız çocuklarına hayalleri doğrultusunda ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

"Bu noktalara gelmek kolay değil. Çünkü sosyal yaşantılarına, beslenme ve uykularına çok dikkat etmeleri gerekiyor. En büyük etkenlerden biri de çok çalışmaları gerekiyor. Bizim gibi tecrübeli birer oyuncu olmak ve iyi yerlere gelmek istiyorlarsa fedakarlık yapmaları ve çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum."

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