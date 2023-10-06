Sivasspor Pendikspor'la karşılaşacak

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.
Siltaş Yapı Pendikspor, bu sezon oynadığı 7 maçın 3'ünü kaybederken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Osman Özköylü'nün ekibi, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.
EMS Yapı Sivasspor da, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, bu seriye İstanbul deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.
Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.