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Spor
AA 06.10.2023 16:05

Sivasspor Pendikspor'la karşılaşacak

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü Siltaş Yapı Pendikspor'a konuk olacak.

Sivasspor Pendikspor'la karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Siltaş Yapı Pendikspor, bu sezon oynadığı 7 maçın 3'ünü kaybederken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı. Osman Özköylü'nün ekibi, taraftarı önünde sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

EMS Yapı Sivasspor da, son dönemde istediği sonuçları almakta zorlanıyor. 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar, bu seriye İstanbul deplasmanında son vermeyi amaçlıyor.

Topladığı 7 puanla ligde 12. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

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