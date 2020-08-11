TRT Spor yorumcusu Serkan Akkoyun da Beşiktaş'ın rakibi olan PAOK'u analiz etti. Akkoyun, ''Ligin en golcü ikinci takımı olan PAOK, girilen pozisyon sayısı olarak da Olympiakos'la beraber ligin en verimli ekibi.

Maç başına ortalama 7 defa gol pozisyonuna giren PAOK, bu pozisyonların yüzde 41'ini isabetli şutla tamamladı. Bu da onları yine ligin en iyi takımı yaptı. PAOK, ofansif olarak şampiyon Olympiakos'la birlikte Yunanistan'ın en organize takımı.'' ifadelerini kullandı.

Set hücumları öne çıkıyor

Bu ofansif organizasyonların dağılımına bakınca set hücumu kurgusu öne çıkıyor. (Set hücumu özetle; rakibin kendi pozisyonunu aldığı ve topa sahip olan takımın da hücuma yerleşerek, daha önceden hazırlanmış çeşitli kurguları uygulamaya çalıştığı organizasyondur.

Futbola, basketboldan geçmiş bir tabirdir. Bu organizasyon, oyuncular arası uyum ve çok sıkı çalışma gerektirir. Başarılı takımlar bu iki öğeye sahip demektir).

Ortalama 2013 set hücumu yapılan Yunanistan Ligi'nde PAOK, 2299 ile 3. sırada yer alıyor. Bu hücumların 254 tanesini şutla tamamlayan PAOK, bu verilerde ligin en iyi 2. takımı ve lig ortalamasının (185) oldukça üzerinde...

Kontraatak tercih etmiyorlar

PAOK'un hücum analizini yaptığımızda pek de kontraatak takımı olmadığını görüyoruz. 430 kontra hücum ortalamasına sahip ligde PAOK'un kontra sayısı 413. Yani ortalamanın altında..

Kontra hücumlarından aldığı verim açısından ise başarısızlar diyemeyiz. PAOK kurguladığı az sayıdaki kontra hücum organizasyonlarından %15 başarı elde ederek, lig ortalamasının (%13) üzerine çıktı.

Duran toplarda dikkat edilmesi lazım

PAOK'ta en dikkat edilmesi gereken konu ise duran toplar. Ligin en çok duran top kullanan takımı olan PAOK, bunun yanında maç başına 3.9 isabetli kenar orta ortalamasıyla da ligin en iyi 3. takımı...

Ligde 393 duran top kullanan PAOK bunların da 135 tanesini şutla tamamladı ve bu alanda da ligin en iyi takımı oldu. Duran topları detaylandırırsak; atılan korner sayısında ligin en iyi ikinci, bu kornerleri şutla tamamlama bakımından ise ligin en iyi 3. takımı konumundalar.

Sağ kanatta etkili organizasyonları var

Hücum yönleri bakımından PAOK'un sağ kanadını daha sık kullandığı göze çarpıyor. Sağ kanattan gelişen hücum ortalaması 938 olan ligde 1049 hücum yapan PAOK bu alanda ligin en iyi 2. takımı, merkez hücumlarında ise ligin en iyi 3. takımı durumunda. Bu durumu sağlayan, merkez orta saha oyuncusu Josip Misic ve Dimitrios Limnios'un performansı oldu.

Misic ve Limnios'a önlem alınabilir

Josip Misic, 41 defa gol pozisyonuna girerken verdiği 46 kilit pasla, bu iki alanda takımın en iyi oyuncusu.

Sağ kanatta oynayan 22 yaşındaki Dimitris Limnios ise driplingleri ile öne çıkıyor. Takımın en yüksek dripling sayısına sahip oyuncusu olan Limnios, gol kralları Swiderski ve Akpom'dan sonra en çok pozisyona giren oyuncu.

Göze batmayan oyuncu: Dimitrios Giannoulis

Takımda istatistiklere yansımayıp özel işler yapan oyuncular da var. Bunların başında sol bek Dimitrios Giannoulis geliyor. 24 yaşındaki oyuncu defansif olarak oldukça başarılı. Top kapma ve presiyle ligin en iyilerinden birisi.

PAOK'un sol kanat defans/sağ kanat hücum dengesini başarılı bir şekilde yapabilmesi de Dimitrios'in performansıyla sağlanıyor. Oyuncu, Liverpool'a giden Olympiakoslu Kostas Tsimikas'tan sonra ligin en iyi sol beki olarak gösteriliyordu. Bir diğer oyuncu ise orta sahada Douglas Augusto'ydu. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle Beşiktaş'a karşı forma giymesi beklenmiyor. Bu da orta alanda PAOK'u zayıflatan bir unsur olabilir.

Özetle PAOK, Yunanistan Ligi'nin 'neredeyse' Olympiakos kadar iyi bir takımı. Olympiakos da Türkiye'deki birçok takımdan daha iyi durumda. Geçen sezon başında, ligimizin şampiyonu olacak Başakşehir'i elemişlerdi...

PAOK ciddiye alınması gereken zor bir rakip. Özellikle sete yerleştirklerinde Misic'le, duran toplarda ve savunmada sol kanatlarıyla öne çıkıyor. Umarım turu geçen taraf Beşiktaş olur.