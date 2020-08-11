Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.
Hoş Geldin Ömer Erdoğan Kulübümüz, teknik direktör Ömer ERDOĞAN ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender YARDIMCI ve Sportif Direktörümüz Fatih KAVLAK katıldı.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) August 11, 2020
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Etiketler: teknik direktör Ömer Erdoğan HataysporSon Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 12:17
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