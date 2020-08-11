Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.