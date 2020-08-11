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Atletizmde 2020 yaz sezonu ilk lig yarışması Denizli'de yapılacak
Türkiye Atletizm Federasyonu, 2020 sezonunda yaz dönemi ilk lig yarışmasının, 18 yaş altı kategorisinde Denizli'de yapılacağını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle tek etap yapılacak Spor Toto Atletizm Ligi, 11-12 Ağustos tarihlerinde, erkeklerde 14, kadınlarda 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek.
11 Ağustos Salı günü 16.00-21.00, 12 Ağustos Çarşamba günü ise 15.30-20.30 arasında yapılacak yarışmalar, "TAFTV" YouTube kanalı üzerinden yayımlanacak.
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