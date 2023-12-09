Beşiktaş'ın rakibi Fenerbahçe

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor.

Zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, ezeli rakibini yenerek puan farkını 8'e düşürmek istiyor. Siyah beyazlılar, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı 3 lig maçında kaybetmedi.

Ligde çıktığı 14 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 3. sırada girdi.

Siyah beyazlılar, bu sezon taraftarı önünde Süper Lig'de yenilmedi. Siyah beyazlı ekip, zorlu karşılaşmayı kazanarak yeni başkanı Hasan Arat'a ilk maçında derbi galibiyeti hediye etmeyi planlıyor.

Derbi heyecanını TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe de zorlu deplasmandan 3 puanla çıkmayı hedefliyor. Sarı lacivertliler, galibiyet serisini de 3 maça çıkartmak istiyor.

Ligde oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle 37 puan toplayan Fenerbahçe, Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

Trabzonspor mağlubiyeti ve Yukatel Adana Demirspor beraberliğinin ardından üst üste iç sahada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1, EMS Yapı Sivasspor'u da 4-1 mağlup eden sarı-lacivertliler ligde yeniden çıkışa geçti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Umut Meraş, Amartey, Bailly, Necip Uysal, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Rebic, Cenk Tosun, Muleka.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.