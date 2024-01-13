Beşiktaş'ın rakibi Fatih Karagümrük

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen Beşiktaş 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor.

Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girdi.

Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz..

Şehitler unutulmadı

Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tişörtlerle çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.

Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Teknik direktör Santos ve Svensson taraftarlarla buluştu

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayan Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam oldu.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da Beşiktaş taraftarıyla buluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci

Başiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun.

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keles, Eysseric, Levent Mercan, Salih Dursun, Kourbelis, Güven Yalçın, Lasagna.

Sarı kart: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)