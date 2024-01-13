Başakşehir geriden gelerek kazandı

Başakşehir ile Alanyaspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Maçı hakem Arda Kardeşler yönetti.

Başakşehir, geriye düştüğü maçtan galibiyet çıkarmayı başardı. Öte yandan Türkiye'de ilk kez bir Süper Lig maçında yarı ofsayt sistemi kullanıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor 2. dakikada Cordova'nın ayağından buluduğu golle 1-0 öne geçti.

Maçın başında geriye düşen Başakşehir 35. dakikada Deniz Türüç ile eşitliği sağadı. Başakşehir, 45+1. dakikada ise Piatek ile 2-1 öne geçti ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Başakşehir 58. dakikada Figueiredo ile skoru 3-1'e getirdi. Alanyaspor'da Richard 61. dakikada farkı bire düşürdü. 3-2 Maçta başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligdeki yenilmezlik serisini altı maça çıkartaarak 7. galibiyetini elde eden RAMS Başakşehir, 26 puana yükseldi. Ligde 6 maç sonra yenileden Alanyaspor ise 22 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Alanyaspor 2-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 2. dakikada Alanyaspor öne geçti. Pelkas'ın geri pasında topu kontrol eden kaleci Volkan Babacan, pas vermek istedi. Kısa düşen topu kapan Cordova, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1.

11. dakikada Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Figueiredo'nun sol çaprazdan yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOL - 35. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Başakşehir, Alanyaspor kalesini cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşu kullanan Deniz Türüç'ün sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen köşeden ağlara gitti. 1-1.

[Fotoğraf: İHA]

45. dakikada Başakşehir ikinci gol şansını kullanamadı. Deniz Türüç'ün savunmanın arkasına attığı pası Alanyaspor ceza sahasında kontrol eden Piatek'in sert şutunda top yan direkten döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL - 45+1. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde kafayı vuran Piatek, fileleri havalandırdı. 2-1.

Mücadelenin ilk yarısını Başakşehir, 2-1 önde tamamladı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 58. dakikada Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Alanyaspor'un kaptanı Novais'ten topu kapan Figueiredo'nun ceza sahası önünden dönerek yaptığı vuruşta yan direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

GOL - 61. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta savunmanın ceza sahası dışına gönderdiği topa Hadergjonaj'ın gelişine şutunda, Başakşehir savunmasından seken top ceza sahasında uygun pozisyondaki Richard'ın önünde kaldı. Richard'ın sol çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2.

Mücadeleyi Başakşehir, 3-2 kazandı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 90+1 Lima), Duarte, Ba, Opoku, Berkay Özcan (Dk. 81 Onur Ergün), Deniz Türüç, Abeid (Dk. 81 Ömer Ali Şahiner), Pelkas (Dk. 74 Emirhan İlkhan), Figueiredo, Piatek (Dk. 90+1 Keny).

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Janvier (Dk. 61 Sisto), Eduardo (Dk. 60 Yusuf Özdemir), Cordova.

Goller: Dk. 2 Cordova, Dk. 61 Richard (Corendon Alanyaspor), Dk. 35 Deniz Türüç, Dk. 45+1 Piatek, Dk. 58 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Figueiredo (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Richard (Corendon Alanyaspor)