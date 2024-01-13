Beşiktaş üç puanı üç golle aldı

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetti.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen Beşiktaş ikinci yarıya galibiyetle başladı. Siyah beyazlıların yeni teknik direktörü Fernando Santos da ilk üç puanını elde etti.

Portekizli çalıştırıcı, Slaven Bilic’ten sonra Beşiktaş’ta çıktığı ilk müsabakada galibiyet elde eden ilk teknik direktör oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada, Beşiktaş 62. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle 1-0 öne geçti. 18 yaşındaki golcü oyuncu siyah beyazlı forma ile üst üste dördüncü maçında da fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ta Rashica 65. dakikada farkı ikiye çıkardı. 90+2. dakikada sahneye çıkan Fernandes ise skoru belirleyen isim oldu. 3-0.

Ligdeki 11. galibiyetini elde eden Beşiktaş, 35 puana yükseldi. Fatih Karagümrük ise ligdeki 10. yenilgisini alarak 20 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı da Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic sakatlandı

Siyah-beyazlılarda Bosna Hersekli futbolcu Amir Hadziahmetovic sakatlık yaşadı.

Müsabakanın 12. dakikasında Hadziahmetovic, Rohden ile girdiği ikili mücadelede yaşadığı sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Daha sonra 26 yaşındaki futbolcunun yerine 15. dakikada Demir Ege Tıknaz girdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Şehitler unutulmadı

Pençe-Kilit Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler unutulmadı.

Siyah-beyazlı oyuncular, maç öncesi ısınmaya ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ yazılı tişörtlerle çıktı.

[Fotoğraf: İHA]

Maç seremonisinde saygı duruşunda bulunulurken, İstiklal Marşı okunduğu sırada da kapalı tribünde büyük Türk bayrağı açıldı.

Beşiktaşlı oyuncular, seremoniye 'Milletimizin başı sağ olsun' yazılı pankart ile çıktı.

Beşiktaş Kulübü, maç öncesi müsabaka boyunca stadyumda gol anonsları dışında müzik çalınmayacağını açıkladı.

[Fotoğraf: İHA]

Teknik direktör Santos ve Svensson taraftarlarla buluştu

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıktı.

Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayan Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam oldu.

Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da Beşiktaş taraftarıyla buluştu.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Semih Kılıçsoy, sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Emre ayaklarıyla topu kornere çeldi.

6. dakikada topla ceza sahasına giren Semih’in altıpasa ortasında Salih topu Rashica’ya indirdi. Rashica’nın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

16. dakikada Salih Uçan savunmadan kaptığı topu savunma arkasındaki Cenk Tosun’a aktardı. Cenk’in ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

37. dakikada sol kanattan Rashica’nın kullandığı serbest vuruşta Cenk Tosun, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası dışı sol çaprazında kapan Salih Uçan’ın ortasında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Emre kornere çeldi.

[Fotoğraf: AA]

38. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda kaleci Emre boşa çıktı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Salih Uçan’ın bekletmeden vuruşunda Kourbelis, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

44. dakikada Can Keleş’in sol kanattan sert ortasında Lasagna’nın vole vuruşunda kaleci Mert topu çelerken, seken topu savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada kendi yarı alanından kaptığı topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Mert Günok'un uzun pasıyla rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Semih Kılıçsoy'un 2 rakibini ekarte ettikten sonra ceza yayı üzerinden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

GOL - 62. dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın ceza yayından şutunda rakipten seken top, ceza sahası sağ çaprazında Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Genç oyuncunun sağına çekerek dar açıdan yakın direğe şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

GOL - 65. dakikada siyah-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Semih Kılıçsoy'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0.

89. dakikada Eysseric’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Güven’in şutunda top kaleci Mert’ten döndü. Güven son çizgide topu kontrol ederek pasını Eysseric’e çıkarırken savunma topu uzaklaştırdı.

GOL - 90+2. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Ghezzal'ın savunma arkasına pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rebic, meşin yuvarlağı daha müsait durumda bulunan Fernandes'e çıkardı. Fernandes, topu boş kaleye gönderdi. 3-0.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Tüpraş Stadı

Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Olguncan, Bahtiyar Birinci.

Başiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir (Dk. 15 Demir Ege Tıknaz), Salih Uçan (Dk. 81 Necip Uysal), Fernandes, Rashica (Dk. 76 Ghezzal), Semih Kılıçsoy (Dk. 81 Rebic), Cenk Tosun (Dk. 76 Muleka).

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keles (Dk. 76 Bertolacci), Eysseric (Dk. 90 Adnan Uğur), Levent Mercan, Salih Dursun, Kourbelis (Dk. 76 Paoletti), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 68 Serdar Dursun).

Sarı kartlar: Dk. 25 Demir Ege Tıknaz, Dk. 40 Bakhtiyor, Dk. 84 Gedson (Beşiktaş)

Goller: Dk. 62 Semih Kılıçsoy, Dk. 65 Rashica, Dk. 90+2 Fernandes (Beşiktaş)