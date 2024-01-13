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Spor
TRT HABER / AA 13.01.2024 18:50

Rizespor Adana Demirspor'u tek golle geçti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

Rizespor Adana Demirspor'u tek golle geçti
[Fotograf: AA]

Rizespor ile Adana Demirspor, Çaykur Didi Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, Çaykur Rizespor 54. dakikada Mocsi ile 1-0 öne geçti ve maçı kazanmayı bildi.

Ligdeki 9. galibiyetini elde eden Rizespor, 32 puana yükseldi. Kötü gidişatını sürdüren Yukatel Adana Demirspor ise beşinci yenilgisini alarak 29 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazanmıştı.

Rizespor Adana Demirspor'u tek golle geçti

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

13. dakikada savunmanın arkasına hareketlenen Gaich'in ceza yayı dışından sert şutunda, zeminden sekerek yavaşlayan topu kaleci Magomedaliev kontrol etti.

25. dakikada Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda, yerden seken top az farkla yandan auta çıktı.

32. dakikada Emre Akbaba'nın savunmanın arkasına yüksek pasına hareketlenen Akintola'nın diziyle kontrol edip vuruşunda, top yandan dışarı gitti.

37. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Gaich'in boş pozisyonda kafa vuruşu istediği gibi olmayınca top üstten dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sonuçlandı.

Rizespor Adana Demirspor'u tek golle geçti

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan İbrahim Olawoyin, ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

50. dakikada Benjamin Stambouli’nin pasıyla topu önüne alan Yusuf Barasi’nin ceza sahası içine kadar girip yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı iki hamlede kurtardı.

52. dakikada Adalfo Gaich'in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Muhammedaliyev meşin yuvarlağı kornere çeldi.

GOL - 54. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Minchev'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliev'in çeldiği top, altıpas içerisinde Mocsi'nin önüne düştü. Bu futbolcunun boş kaleye şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0.

81. dakikada gelişen Adolfo Gaich’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Jonjo Shelvey’in vuruşunda kaleci Muhammedaliyev topu kornere çeldi.

Mücadeleyi Rizespor 1-0 kazandı.

Stat: Çaykur Didi 

Hakemler: Volkan Bayarslan, Erdem Bayık, Ogün Kamacı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey (Dk. 83 Pinchi), Mithat Pala (Dk. 90+1 Seyfettin Anıl Yaşar), Benhur Keser (Dk. 74 Eray Korkmaz), Olawoyin, Minchev (Dk. 74 Zeqiri), Gaich.

Adana Demirspor: Magomedaliyev, İsmail Çokçalış, Semih Güler, Gravillon, Abdurrahim Dursun (Dk. 87 İzzet Çelik), Stambouli (Dk. 79 Nani), Cisse, Yusuf Erdoğan (Dk. 46 Yusuf Barasi), Akintola, Michut (Dk. 46 Manev), Emre Akbaba.

Gol: Dk. 54 Mocsi (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 73 Mithat Pala (Çaykur Rizespor)

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