Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Burak Pakkan yönetiyor.

Şanlıurfaspor 9. ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar ile 2-0 öne geçti.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.

[Fotoğraf: İHA]

Beşiktaş, 4. turda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

[Fotoğraf: DHA]

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Salih Uçan, Dele Alli (Dk. 29 Fernandes), Atiba (Dk. 29 Tayyip Talha Sanuç), Redmond, Necip Uysal, Cenk Tosun, Muleka.

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Erkam Develi, Mehmet Alp Kurt, Mert Çapar, Kemal Rüzgar.

Gol: Dk. 9 ve 15 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor)