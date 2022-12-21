Beşiktaş'ın kupadaki rakibi Şanlıurfaspor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan mücadeleyi Burak Pakkan yönetiyor.
Şanlıurfaspor 9. ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar ile 2-0 öne geçti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada rakibine üstünlük sağlayacak ekip, son 16 turunda mücadele hakkı elde edecek.
Şanlıurfaspor ise 2. turda Karşıyaka'yı 4-2, 3. turda Karaman FK'yi 3-0, 4. turda ise Altaş Denizlispor'u 5-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Burak Pakkan, Emrah Ünal, Anıl Usta.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Salih Uçan, Dele Alli (Dk. 29 Fernandes), Atiba (Dk. 29 Tayyip Talha Sanuç), Redmond, Necip Uysal, Cenk Tosun, Muleka.
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Abdulsamet Burak, Mehmet Yiğit, Barış Gök, Behlül Aydın, Bünyamin Balat, Erkam Develi, Mehmet Alp Kurt, Mert Çapar, Kemal Rüzgar.
Gol: Dk. 9 ve 15 Kemal Rüzgar (Şanlıurfaspor)
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