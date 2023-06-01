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Spor
AA 01.06.2023 15:46

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla yıldızlaşan Nathan Redmond, İngiliz basınından Daily Mail'e röportaj verdi.

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz
[Fotograf: AA]

"Türkiye'de taarruz eden bir boğa" başlığıyla yayınlanan röportajda 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Türk halkının dayanışmasına vurgu yapan İngiliz futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Türk halkının gücünü gördünüz"

"Türk halkının kültürünün gücünü gerçekten gördünüz. Bir araya geldiklerini ve birbirlerine yardım etmek için gereken her şeyi yaptıklarını gördünüz. Deprem sonrasında antrenmanda Türk oyuncular gerçekten odaklanmakta zorlandı. Herkesin depremden etkilenen bölgelerde tanıdıkları vardı. Ligdeki her takım bağış yapmak için bir araya geldi. İnsanları dışarı çıkarıp İstanbul'a getirmek için uçak parası ödedik. Herkes yardım etmenin yollarına dair fikirler getirmek için üzerine düşeni yapıyordu. Bu durum Türkiye'deki büyük kulüplerin durumunu ve neyi temsil ettiklerini anlamama yardımcı oldu. Sahaya oyuncak atıldığında oyuncular taraftarları alkışlamak için duraksadı. 'Vay canına' anlarından biriydi. Kulübün bir parçası olmaktan gurur duyduk. Sahip olunan aile ortamını gösterdi."

“Redmond Türkiye'de bir boğa oldu”

"Redmond, Türkiye'de bir boğa oldu. Şenol Güneş ile beraber ışıltılı bir form yakaladı. Son zamanlarda Beşiktaş’ın Türk taraftarı için parlak bir büyünün tadını çıkardı."

Başarılı oyuncu, futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini daha iyi anladığını söyledi.

"Misafirperverlik ilk günden itibaren harikaydı ancak Fenerbahçe maçından sonra biraz arttı. Takımdaki birçok oyuncu Fenerbahçe deplasmanında hiç kazanmamıştı. İstanbul'un kafe ve restoranlarında insanlar kibarca elimi sıkmak için yemeğimizi bitirene kadar bekler ve 'Kazandığınız için teşekkür ederim' veya 'Bizim için oynadığınız için teşekkür ederiz' derler. Futbolun, bu ülkedeki insanlar için ne anlama geldiğini anlamamı sağladı. Binlerce kişi meşalelerle, yaklaşık bir saat boyunca şarkı söylüyor. Bu durum çılgınca."

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Nathan Redmond: Türk halkının gücünü gördünüz

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