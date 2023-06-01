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Spor
AA 01.06.2023 13:57

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 16 Haziran Cuma günü deplasmanda Letonya ile yapacağı maçın biletlerinin öncelikli satışı başladı.

A Milli Futbol Takımı'nın Letonya ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı
[Fotograf: AA]

Bilet satışları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama yapıldı.

"2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 16 Haziran 2023 Cuma günü saat 21.45'te Skonto Stadyumu'nda Letonya ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için satışa sunuldu.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Millî Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek."

Genel bilet satışları

Karşılaşmanın genel bilet satışları ise 2 Haziran Cuma günü başlayacak.

Letonya-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları, 300 lira olarak belirlendi.

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