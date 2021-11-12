Törene Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar ile TEMSA Üst Yöneticisi Tolga Kaan Doğancıoğlu katıldı.

Mesut Urgancılar, sponsorluk anlamında bereketli bir hafta geçirdiklerini dile getirdi.

"Bu hafta imzaladığımız ikinci sponsorluk anlaşması. TEMSA ile beraberliğimizin 8. yılına girdik. Futbol takımımızla başlayan iş birliğimiz geçen yıl hentbol ile taçlanmıştı. Bu yıl da basketbol takımımızla sponsorluğumuza devam ediyor. Tüm sporcuların fiziksel özellikleri farklı olduğu için otobüslerin iç tasarımı birbirinden farklı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Geçen sezon TEMSA'nın bize sağlamış olduğu katkı 5 milyon lira civarındaydı."

Urgancılar, sporda finansal sürdürebilirlik için sponsorlukların büyük önem arz ettiğini aktardı.

[Fotoğraf: İHA]

Tolga Kaan Doğancıoğlu da Beşiktaş Kulübü ile yaptıkları sponsorluk anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirfi.

"Bu, aynı vizyonu paylaştığımız bir birliktelik. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Beşiktaş'ı geçtiğimiz 7 yılda mücadele ettiği tüm kulvarlarda, gittikleri her yerde araçlarımızla desteklemeye gayret gösterdik. Bunun hentbol ve basketbol ile desteklenmesi bizim açımızdan da çok önemli."

Konuşmaların ardından Mesut Urgancılar ve Tolga Kaan Doğancıoğlu ile beraberindekiler, Vodafone Park'ın önünde siyah-beyazlı futbol, basketbol ve hentbol takımları için hazırlanan otobüslerle fotoğraf çektirdi.