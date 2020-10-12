Beşiktaş yönetimi, 3 haftalık arayı kamp gibi değerlendiren teknik heyet ve futbolcuların yanında ayrılmıyor.

Siyah beyazlı yöneticilerin amacı, takım içindeki birlik beraberliği bir an önce sağlamak.

Oynadığı 6 resmi maçın 1'ini kazanabilen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ve A Takımdan Sorumlu Yönetici Emre Kocadağ, mesailerinin büyük bölümünü Nevzat Demir Tesisleri’nde geçiriyor.

Hem teknik ekip hem de futbolcularla dirsek temasına devam eden yönetim, geçtiğimiz haftalarda oyuncuların alacaklarının tamamını da ödemişti.

Isimat-Mirim ve Tyler Boyd'un talipleri var

Diğer yandan kadro dışında bırakılan Tyler Boyd takımla, Douglas, Isimat-Mirin, Jeremain Lens ve Muhayer Oktay ise takımdan ayrı olarak çalışıyor.

Fransız stoper Isimat-Mirin’in transferin kapanmadığı ülkelere gitme ihtimalinin olduğu gelen haberler arasında.

28 yaşındaki futbolcuyla bazı takımın ilgilendiği ve birkaç gün içinde durumunun netleşeceği öğrenildi.

Birleşik Amerikalı Tyler Boyd’a ise ülkesinden bir iki takımın ilgisinin olduğu biliniyor. 25 yaşındaki oyuncunun, 1 yıllığına kiralanması söz konusu.