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Beşiktaş UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.
UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:
Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin
Futbol Takımımızın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu İçin UEFA’ya Bildirilen Takım Listesi pic.twitter.com/g9oDTf1BNl— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2020
Etiketler: Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi Paok oyuncu listesiSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:30
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