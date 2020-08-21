Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleriyle başladı.

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 31 yaşındaki futbolcuya, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontroller de yapıldı.