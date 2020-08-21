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Beşiktaş'ta Welinton sağlık kontrolünden geçirildi
Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'ya sağlık kontrolü yapıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Welinton'un Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleriyle başladı.
Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen 31 yaşındaki futbolcuya, akciğer ve kardiyak testleri ile radyolojik kontroller de yapıldı.
Yeni transferimiz Welinton Souza Silva, @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2020
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Etiketler: Beşiktaş Welinton SouzaSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 16:21
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